Kijk om 22.30 uur naar Paris by Night met olympische medaillewinnaars Evenepoel en Van Aert

Iets gemist van alle olympische actie vandaag? Geen probleem, vanaf nu zal Karl Vannieuwkerke in de talkshow Paris by Night elke avond terugblikken op de actie van de dag. Vanavond hoog bezoek in de schaduw van de Eiffeltoren. Olympische medaillewinnaars Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen aanwezig zijn. Volg het op deze pagina, via VRT MAX of op VRT 1 vanaf 21.30 uur.