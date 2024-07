Eerste gouden medaille van deze Olympische Spelen gaat naar China

Op de eerste dag van de Olympische Spelen staan er al meteen medailles op het spel.



In de schietcompetitie kon het eerste goud verdiend worden. In de 10 meter luchtgeweer voor gemengde ploegen stonden China en Zuid-Korea tegenover elkaar in de finale.



De winst ging naar het Chinese duo Sheng Lihao en Huang Yuting. Ze wonnen met 16-12 van de Zuid-Koreanen en volgden zo zichzelf op als olympische kampioenen.



Het brons, de eerste medaille van deze Spelen, ging naar Kazachstan. Zij versloegen Duitsland in de kleine finale met 17-5.