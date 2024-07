BEKIJK - Thomas Huyghe (met hulp) op zoek naar Koning Filip in Parijs: "Ik voel me genegeerd"

Wat krijg je als je Paris by night-reporter Thomas Huyghe op pad stuurt om Koning Filip te interviewen in het Belgium House? En hoe krijg je dan de Koning voor de microfoon? Huyghe roept hiervoor de hulp in van Alexander De Croo en Cédric Van Branteghem. Oordeel hieronder zelf of Huyghe al dan niet slaagt in zijn opzet.