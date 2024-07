Relletje rond "spionage" op de Spelen: Nieuw-Zeeland dient klacht in tegen Canada na verdachte drone

En plots zoefde er een drone over het voetbalveld. Nieuw-Zeeland heeft aan de vooravond van de Olympische Spelen een klacht ingediend tegen Canada voor spionage. De trainingssessie van hun olympische vrouwenvoetbalteam zou zijn verstoord door een drone die werd bestuurd door een staflid van hun Canadese tegenstanders. "We zijn geschokt en teleurgesteld", verontschuldigde Canada zich al.

Spionage op de Olympische Spelen.

De trainingssessie van de Nieuw-Zeelandse vrouwenvoetbaploeg werd plots opgeschrikt door een overvliegende drone.

Wat bleek: de bestuurder van het projectiel was een lid van de Canadese voetbalploeg. De landen staan donderdag niet toevallig tegenover elkaar in groep A van het olympische voetbaltoernooi.

"Supporters van het team meldden het incident onmiddellijk bij de politie, wat leidde tot de aanhouding van de bestuurder van de drone, die is geïdentificeerd als een ondersteunend staflid van het Canadese vrouwenvoetbalteam", legde het NZOC uit in een verklaring.

Het Nieuw-Zeelandse Olympisch Comité (NZOC) heeft dan ook een klacht over Canada ingediend bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over spionage. Volgens de Nieuw-Zeelanders zou Team Canada zijn excuses wel al aangeboden hebben en wordt de zaak onderzocht.

Het Canadese Olympisch Comité (COC) zegt op de hoogte te zijn gebracht van het incident waarbij "een niet-geaccrediteerd lid van het ondersteuningsteam van Canada Soccer betrokken was" en voegt daaraan toe dat het zich in samenspraak met het IOC, de organisatie in Parijs, Canada Soccer en Wereldvoetbalbond FIFA beraadt over vervolgstappen.

"Het Canadese Olympisch Comité staat voor 'fair play' en we zijn geschokt en teleurgesteld. We bieden onze oprechte excuses aan aan het Nieuw-Zeelandse voetbal, aan alle getroffen spelers en aan het Nieuw-Zeelandse Olympisch Comité", aldus het COC in een verklaring.

"We bekijken de volgende stappen met het IOC, de organisatie van de Spelen in Parijs, de Canadese voetbalbond en de FIFA."