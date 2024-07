Gedaan met nachtelijke escapades van Max Verstappen: Red Bull legt Nederlander beperkingen op

Een moeizaam raceweekend krijgt een staartje voor Max Verstappen. De Nederlander werd in Hongarije pas vijfde, op de boordradio en op de piste kookte zijn potje meermaals over. Hadden zijn nachtelijke activiteiten er iets mee te maken? Daags voor de race was Verstappen tot midden in de nacht aan het rijden op zijn simulator. Dat zal voortaan niet meer mogen van zijn team in raceweekends.