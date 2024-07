Meer dan enkel Emma Meeseman: waarom Belgian Cats medaille mogen ambiëren in Parijs - "Dit is een uitgelezen kans"

De honger is groot bij de Belgian Cats. Nooit leken de Belgische basketbalvrouwen zó klaar voor de Olympische Spelen. Met Emma Meeseman als dirigent en een nieuwe generatie als brandversneller: hoe hoog mogen de Cats mikken? "Ik zie ze echt wel terugkomen met een medaille", voorspelt Ann Wauters in de speciale olympische Sporza Daily.

Het olympische basketbaltoernooi is er de komende weken om verschillende redenen eentje om naar uit te kijken.



Vanuit Belgisch perspectief hebben we het dan vooral over de ambitieuze Belgian Cats. Zo verscheen de alternatieve "Power Ranking" vorige week nog. En opvallend: de Belgische basketbalvrouwen worden als tweede na het Amerikaanse sterrenensemble gepronostikeerd.

Maar is zilver ook echt realistisch in Parijs?

"Absoluut, ja", toont ex-basketbalster Ann Wauters zich positief. "Dat ze daar als tweede op staan, is zeker terecht."

"Met de Verenigde Staten moeten ze wel één grootmacht voor zich laten gaan. Hoewel ze de VS een paar maanden geleden op een buzzer beater na hadden verslagen, zullen we op de Spelen een volledig ander VS zien."

"Maar voor de rest zie ik het positief in voor de Cats. Ik zie ze echt wel terugkomen met een medaille."