Amazone kon strafste Britse olympiër ooit worden, tot mysterieuze video uit verleden opdook: "Ik schaam me diep"

Nog niemand heeft de video gezien en toch kan geen Brit erover zwijgen. Amazone Charlotte Dujardin, die in Parijs de strafste vrouwelijke Britse olympiër ooit kon worden, heeft zich aan de vooravond van de Spelen moeten terugtrekken nadat een oude coachingsvideo is opgedoken. "Ik schaam me diep", deelt ze in een statement over de beelden. Alleen: zelfs op de meest obscure platformen van het internet, is er nog geen spoor te vinden van de video in kwestie.

Het mysterie rond Charlotte Dujardin heeft Groot-Brittannië helemaal in de ban. Als een donderslag bij heldere hemel kondigde de paardrijdster vlak voor de Spelen aan dat ze niet zal deelnemen in Parijs. Opvallend, wetende dat Dujardin nog één medaille mist om de strafste vrouwelijke Britse olympiër ooit te worden. Eender welke medaille zou haar definitief boven wielrenster Laura Kenny, met wie ze momenteel op zes medailles staat, hebben gezet. “Er is een video opgedoken van vier jaar geleden waarop te zien is dat ik een inschattingsfout heb gemaakt tijdens een coachingsessie", klonk het in haar statement. "Het is begrijpelijk dat de Internationale Federatie voor paardensport (FEI) een onderzoek instelt en ik heb besloten om me terug te trekken uit alle wedstrijden - inclusief de Olympische Spelen in Parijs - terwijl dit proces plaatsvindt.

Wat er is gebeurd, weerspiegelt niet hoe ik mijn paarden train of mijn leerlingen coach. Charlotte Dujardin

Het bericht ging als een schokgolf door Groot-Brittannië en iedereen vroeg zich al snel af wat de drievoudige goudenmedaillewinnares net bedoelde met "een inschattingsfout".

Want - eveneens opvallend - nog nergens is de video opgedoken, wat de speculaties alleen maar meer voedt. Zeker omdat haar verdere woorden ook weinig goeds voorspellen: “Wat er is gebeurd, ging volledig uit mijn karakter en weerspiegelt niet hoe ik mijn paarden train of mijn leerlingen coach, maar er is geen excuus”, klonk het verder. “Ik schaam me diep en had op dat moment een beter voorbeeld moeten geven. Het spijt me oprecht”, sloot ze af.

