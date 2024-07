Dylan Groenewegen sprint naar winst in criterium Daags na de Tour in het Nederlandse Boxmeer

Dylan Groenewegen wint in Boxmeer

Dylan Groenewegen heeft het criterium Daags na de Tour in het Nederlandse Boxmeer op zijn naam gezet. De Nederlandse kampioen van Jayco AlUla versloeg landgenoten Mike Teunissen en Wout Poels in de sprint.



In de slotkilometers was er nog een aanval van Tourdebutant Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL), die indruk had gemaakt in de eerste etappe van de Tour. Maar uiteindelijk draaide het toch uit op een strijd tussen de rappe mannen.



Groenewegen won in de Tour etappe 6 en zorgde daarmee voor de enige Nederlandse zege.