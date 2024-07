Belgen blazen uit na de slotrit van de Tour: "Als klassementsman zou ik toch met een ei in mijn broek zitten"

Voor Jasper Philipsen was dit niet meer dan een verplicht nummertje. Met de glimlach bolde hij dan ook over de eindmeet. "Ik ben heel tevreden om hier in Nice te eindigen. Dan wel geen allejaarse afsluiting op de Champs-Elysées, maar deze afsluitende tijdrit bracht wel minder stress met zich mee", vertelt de vlam van Ham. "Daarom was het eens leuk om ontspannend naar die laatste rit toe te leven. Toch was het nog vrij pittig, veel tijd om te genieten was er nu ook weer niet", lacht Philipsen. Wat brengen de komende weken voor de spurtbom van Alpecin-Deceuninck ? "Vooral rusten. Er komen enkele criteriums aan, maar het wordt toch vooral recupereren van deze zware Tour. Eind augustus kom ik dan terug in competitie", sluit hij af.

Ook ex-Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert heeft nog afgezien in Nice. "Ik had geen verwachtingen voor mezelf, maar ik heb toch door moeten rijden om een degelijke tijd neer te zetten", vertelt de pion van Soudal - Quick Step . "De afdaling was heel technisch, ik weet eigenlijk niet of je veel voordeel haalt uit een tijdritfiets." Informatie die hij nog aan zijn kopman zal meegeven? "Nee", lacht Lampaert. "Ik denk dat Evenepoe l meer ervaring heeft dan ik, ik laat hem vooral in zijn focus nu." "Alles bijeen ben ik heel blij dat het voorbij is. Na het openingsweekend zag ik het vrij somber in voor mezelf, ik had niet zo'n goed gevoel. Gelukkig ben ik wel gegroeid in de Tour", sluit Lampaert af.

"Ik ben heel blij om de aankomst te zien. Een grote ronde is altijd belangrijk voor de ervaring. Ik heb ook enorm veel kunnen leren in mijn eerste Tour", zegt Arnaud De Lie . "Vanavond gaan we vooral genieten met de ploeg. We hebben een fantastische groep, met die ritzege van Victor Campenaerts hebben we ook iets te vieren natuurlijk." Wat komt er na de Tour voor de Belgische kampioen? "De komende weken rust ik vooral, 3 weken zonder koers. Daarna zit ik samen met de ploeg om over mijn programma te praten, we zien wel", sluit De Lie af.

Victor Campenaerts moest deze keer niet plaatsnemen in de hot seat. Hij klokte bij zijn finish de 2e tijd.

"Ik voelde me niet slecht, maar die afdaling op een tijdritfiets ... Op de Col d'Eze dacht ik dat de beste tijd nog haalbaar was. Lenny Martinez stond er op kop, maar ik had in de gruppetto al gemerkt dat hij niet op zijn gemak was in de afdalingen."

"Zelfde voelde ik me echter ook niet comfortabel. Ik had Ryan Gibbons ingehaald, maar die kwam dan zelf ook weer voorbij mij gereden. Dat is geen goed teken, maar ik ben blij met de conditie die ik hier nog heb."