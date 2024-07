Steff Cras herleeft 3 maanden na zijn horrorcrash: "Dat ik morgen Nice haal, geeft me het meeste voldoening"

Bij de 20 beste renners van deze Tour, derde beste Belg en toch zal Steff Cras morgen voor een andere reden met de glimlach op zijn tijdritfiets kruipen. De pion van TotalEnergies heeft diep gezeten na zijn val in de Ronde van het Baskenland, maar timmert opnieuw aan de weg naar boven. Sammy Neyrinck legde zijn oor te luister bij een emotionele Steff Cras: "Het scheelde niet veel, of ik zat hier niet meer."

Donderdag 4 april 2024. Een dag waarop de wereld van Steff Cras even stopte met draaien. De Belg van Team Total Direct Energie maakte in de Ronde van het Baskenland, net als het halve peloton, een heel lelijke smak tegen asfalt . De afschuwelijke beelden van renners die kermend van de pijn langs de kant van de weg lagen, gingen als een lopend vuurtje rond. "Ik ben in die afdaling terecht gekomen in de bewuste betonnen goot. 8 gebroken wervels, 3 gebroken ribben en een geperforeerde klaplong van 20 centimeter. Dat was het pijnlijke verdict", doet Cras zijn verhaal. Het scheelde niet veel, of hij was vol op de betonnen duiker geknald. "Dan was de kans groot geweest dat ik hier niet meer zat. Door die klaplong was ik echt aan het stikken. Even dacht ik dat het echt niet meer goed kwam."

De snelheden die renners halen in afdalingen, zijn vaak net op of zelf over het randje. De kaap van de 100 km/h is geen uitzondering meer. "Eigenlijk veel te snel", vindt ook Cras. "Sommigen trappen zelf nog bij naar beneden, dat is gewoon niet meer veilig." Waarom doe je dan nog mee, wilde onze Sammy weten? "Omdat je mee moet. Je moet volgen. Als je niet volgt, kun je niet meestrijden voor de zeges. Stoppen komt daarbij niet aan te pas", klinkt het.

"Na het ongeluk heb ik wel snel de knop kunnen omdraaien. In de afdalingen had ik niet meteen schrik, ook in het peloton vond ik snel weer de voeling", gaat Cras emotioneel verder. "Ik heb ongelooflijk veel steun gehad aan mijn vrouw en familie. Het was niet simpel." Een rollende traan over zijn wang toont aan hoe diep de Belg zat.

"Als je zo'n lelijke val hebt meegemaakt, ben je al snel gelukkiger door de kleine dingen. Iedere koers die je kan en mag rijden is mooi meegenomen, daar geniet ik dan ook van"



Om dan 3 maandan later aan de start te staan van de grootste wielerwedstrijd ter wereld, is al een overwinning op zich. Maar Cras doet meer dan enkel starten.



In het algemeen klassement vinden we hem terug op stek 17, na Laurens De Plus. Hoedje af als je weet van hoe ver Cras komt.

Waar haalt de klimgeit nu het meest voldoening uit?



"Dat ik morgen de finish haal in Nice. Het is niet simpel geweest, maar ik had dit nodig voor de toekomst."



Laat het duidelijk zijn: de Tour is nog niet klaar met Steff Cras.