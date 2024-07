Wereldkampioen Luke Humphries houdt Dimitri Van den Bergh uit halve finales op World Matchplay

vr 19 juli 2024 06:29

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales op het World Matchplay dartstoernooi. In het Engelse Blackpool moest hij in de kwartfinales met 16-10 het onderspit delven tegen de Engelsman Luke Humphries, de regerende wereldkampioen.

Luke Humphries startte verschroeiend aan de wedstrijd. Met vier 180 maximumworpen en een 12-darter nam de regerende wereldkampioen meteen een 3-0 voorsprong. Van den Bergh (PDC-9), die in de derde leg twee darts miste voor legwinst, brak in leg vier door de darts van Humphries en won ook leg vijf, waarmee hij de eerste sessie afsloot met een 3-2 achterstand.

In de tweede sessie brak onze landgenoot met een 180 door de darts van Humphries, waarna hij ook leg zeven won en hij voor de eerste keer de leiding nam.

Maar de nummer één van de wereld brak terug. Leg negen en tien werden gedeeld waardoor het 5-5 gelijk stond na de tweede sessie.

In het begin van de derde sessie brak Humphries meteen door de darts van onze landgenoot waarna hij ook leg twaalf won. Ook de Engelsman liet het even afweten. Van den Bergh profiteerde en hing de bordjes gelijk.

In leg vijftien lukte Humphries zes perfecte darts, maar het bleef bij een 10-darter en een 8-7 voorsprong.

In de vierde sessie werden de eerste twee legs gedeeld. In de twee volgende legs liet de UK Open kampioen het even afweten. Humphries prikte een 115 check-out weg en won ook de volgende leg. Met een 48 uitworp, kon Van den Bergh milderen tot 11-9.

Van den Bergh pakte in de laatste sessie de eerste leg, maar moest vervolgens de rol lossen. Zo won Humphries vijf legs op een rij met onder meer uitworpen van 106 en 164 voor een 16-10 overwinning.