Griekenland is de eerste tegenstander van de Red Flames in de play-offs voor EK in 2025

De Red Flames nemen het op tegen Griekenland in de eerste ronde van de play-offs voor het EK voetbal in 2025. Dat is het resultaat van de loting die vrijdag gebeurd is in Nyon (Zwi)

De Red Flames slaagden er deze week niet in om zich rechtstreeks te plaatsen voor het EK voetbal in 2025 en dus zal het voor de Belgische vrouwen in de play-offs moeten gebeuren.

Bij de loting waren de Flames, die 3e werden in hun poule de A-groep, reekshoofd en werden ze gekoppeld aan Griekenland, dat zijn poule won in de C-groep en daarmee ook promoveerde naar de B-divisie.

De wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs worden eind oktober afgewerkt. Griekenland speelt daarbij eerst thuis, de terugmatch is in ons land.

De winnaar gaat naar de tweede ronde van de play-offs, waarin Oekraïne of Turkije wacht. Die wedstrijden zijn gepland voor eind november en begin december. Als de Red Flames ook die horde kunnen nemen, mogen ze alsnog naar het EK in Zwitserland.