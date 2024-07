Gaat Remco Evenepoel vandaag beter niet all-in? "Ik zou alles op die tijdrit van zondag zetten"

Twee kansen om een knappe Tour nóg straffer te maken. Remco Evenepoel heeft Jonas Vingegaard op twee dagen van het einde nog altijd in zijn vizier en kan misschien nog een plekje opschuiven in het klassement. "Als hij de benen heeft, zal hij niet blijven zitten", klonk het in Vive le Vélo. Al ging er ook een ballonnetje op om Remco vandaag te sparen voor de tijdrit in Nice.