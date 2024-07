"Dat gele mannetje vertrekt en je weet hoe laat het is": Sporza Tour duidt het enorme klasseverschil van Pogacar

vr 19 juli 2024 22:18

Tadej Pogacar rijdt alles en iedereen op een hoopje in deze Tour de France. De Sloveen pakte vandaag alweer uit met een bijzonder straf nummer en greep zijn vierde ritzege. Christophe Vandegoor en Serge Pauwels waren - nog maar eens - onder de indruk van het fenomeen. "Hij is buitenaards en misschien wel de beste renner ooit", klonk het in Sporza Tour.

"Wat hebben we vandaag weer allemaal gezien van Tadej Pogacar?", vroeg Christophe Vandegoor zich af in de Sporza Tour-podcast. De Sloveen had enkele uren eerder zijn 4e ritzege in deze Tour geboekt. Maar vooral de manier waarop was weer maar eens van bijzondere klasse. "Ze kunnen allemaal wel met de fiets rijden, hé", stelde Vandegoor. "Het zijn allemaal World Tour-renners. Maar hij rijdt die mannen weer op 2 minuten." En dat terwijl Pogacar pas op 9 kilometer van de streep vertrok. "Op relatief korte afstand rijdt hij de wereldtop - met onder meer Vingegaard en Evenepoel - op een hoopje." "Matteo Jorgenson heeft Parijs-Nice gewonnen, maar wordt voorbijgereden als een nieuweling. Valt zijn klasseverschil te duiden?"

Pogacar pakte zijn 4e ritzege.

Wonderkind in de conditie van zijn leven

Volgens Pauwels moeten we de verklaring voor de straffe stoten van Pogacar niet al te ver zoeken. "Hij rijdt op een heel, heel hoog niveau. Hij is een absolute topper en een wonderkind dat in deze Tour een onemanshow opvoert. Wellicht is hij daarbovenop ook nog eens in de conditie van zijn leven." Een optelsom van puur talent en hard werk, dus. Al speelt er volgens onze analist ook nog een derde factor. "Hij rijdt heel kannibalistisch in deze Tour. Hij laat weinig over voor de tegenstand en wil overal zelf winnen." Iets wat Pogacar zelf niet graag hoorde na de streep. "Een kannibaal eet mensen, ik eet snoepjes", lachte hij de vergelijking weg. Maar zijn manier van koersen plaatst de gele trui wel nóg wat meer in de spotlights.

Aan de voet van de slotklim naar Isola 2000 schatten onze radiocommentatoren de kansen op een nieuwe uithaal van Pogacar nochtans niet erg hoog in. "We hadden aan de voet niet gedacht dat er nog iemand uit het peloton zou winnen. De kopgroep vol met toppers had op dat moment nog 3'30" op de favorieten", herinnerde Pauwels zich. "Maar plots komt daar uit de achtergrond toch weer dat gele mannetje. Hij versnelt en vliegt in een mum van tijd naar voren. Dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Hij is bijna buitenaards."

Als je het aan Merckx zelf zou vragen, zou hij de eerste zijn om te zeggen dat Pogacar de nieuwe Merckx is. Serge Pauwels