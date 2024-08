Thomas en Wathelet kwalificeren zich voor jumpingfinale van dinsdag, Guéry haalt de top 30 niet

De benjamin van het Belgische drietal, Gilles Thomas , leek op zijn olympisch debuut in de individuele jumping geen last te hebben van plankenkoorts. Thomas reed een ontspannen wedstrijd en bleef samen met zijn partner Ermitage Kalone knap foutloos. Een prachtige prestatie.

Guéry slaagde er niet in om foutloos te blijven en finishte als 35e van alle deelnemers. Onze landgenoot, in Tokio nog bronzen medaillewinnaar met het Belgische team, had ongetwijfeld meer verwacht van de laatste wedstrijd met Quelle Homme de Hus.

Een tevreden Gilles Thomas na de kwalificaties die van start ging met een plan: "Mijn paard is niet het snelste paard, dus ik heb voor het foutloos parcours gekozen. Dat is natuurlijk het moeilijkste, want als je dan een fout maakt is het gedaan. Maar ik voelde dat Ermitage Kalone heel goed sprong, dus ik ben ervoor gegaan."

In de teamfinale was Thomas' paard niet volledig gerecupereerd van de kwalificaties, iets waar Thomas rekening mee hield: "We hebben de afgelopen twee dagen zo klein mogelijke inspanningen gedaan. Ook deze ochtend heb ik niet gereden, iets wat ik normaal wel altijd doe."

Maar Thomas voelde snel dat het goed zat: "Tijdens de opwarming bokte hij een aantal keer en dacht ik meteen dat hij terug was en ook in topvorm kon zijn."

"Morgen? Het zal van de vorm van de dag afhangen. Ik hoop vooral met een goed gevoel te kunnen afsluiten. We zijn niet kansloos."

Jérôme Guéry was teleurgesteld nadat hij als 35e was geëindigd. “Het is altijd hard om niet te kunnen doorstoten naar de finale.”

“Het is anderen, zoals Gregory, wel gelukt om zich te plaatsen met 4 strafpunten. Helaas was mijn tijd niet snel genoeg. Ik had ook een startpositie die een beetje ongunstig was, maar dat is nu eenmaal de sport.”

“Ik ben zeer tevreden over hoe mijn paard gesprongen heeft vandaag, maar helaas was het niet genoeg voor de kwalificiatie.”