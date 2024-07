Steff Cras schuift mee in vlucht en komt plots dicht bij top 10 in algemeen klassement: "Nooit durven dromen"

Geen hoge notering in de rituitslag, wel een mooie sprong in het algemeen klassement voor Steff Cras. De Belg van TotalEnergies staat nu 12e en heeft maar een minuut achterstand op de top 10. "Het is mooi meegenomen, maar we zullen zien hoe de benen morgen voelen", aldus de 28-jarige Cras.