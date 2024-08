Puike prestatie van Domien Michiels, veroveren de Belgische ruiters hun eerste medaille in de Grand Prix Special?

Het Belgische ruiterteam komt vandaag in actie in de Grand Prix Special. Domien Michiels beet de spits af voor de Belgen en zette meteen een knappe prestatie neer. Om 12.35 uur is het de beurt aan Larissa Pauluis. Kunnen ze als team een medaille in de wacht slepen? Volg hun reilen en zeilen in de liveblog en met livestream als de Belgen rijden.