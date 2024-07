Net geen medaille voor België na sterke driedaagse in de eventing

Wat moet er gebeuren voor een medaille?

België heeft het niet meer in eigen handen wat de bronzen plak betreft. Zelf moet Lara de Liedekerke een perfecte race rijden en tegelijkertijd moet ze hopen op een fout van Japan.



De Liedekerke zal voor haar eigen sessie al weten of het brons nog binnen handbereik ligt, aangezien Japan net voor België aan de beurt is.