Na een jaar neemt Kasper Schmeichel afscheid van Anderlecht en trekt hij naar Celtic: "Zeer dankbaar"

Vorige zomer pakte Anderlecht nog uit met zijn toptransfer, maar Kasper Schmeichel neemt na amper een seizoen alweer afscheid van paars-wit.

De Deense doelman die jaren furore maakte in de Premier League kwam vorig seizoen over van Nice. Hij duwde Dupé uit het doel en werkte zich - initieel niet zonder de nodige kritiek - op tot vast sluitstuk van paars-wit.



Schmeichel speelde uiteindelijk 31 wedstrijden in de Jupiler Pro League en hield acht keer de nul. Vorige maand was hij ook nog actief op het EK als nummer één van Denemarken. Het komende seizoen gaat hij aan de slag bij Celtic in Schotland.

"Ik ben heel dankbaar voor mijn tijd hier", schreef hij op Instagram. "Anderlecht is een club met een ongelooflijke passie en geschiedenis. Ik zal de herinneringen en vriendschappen altijd blijven herinneren en koesteren."

De vraag lijkt nu: wie haalt Anderlecht als zijn vervanger? Voorlopig zal Colin Coosemans zijn plek tussen de palen innemen.