Lize Broekx en Hermien Peters naar halve finales K1, Artuur Peters mag na klacht voor zeewier toch naar halve finales

wo 7 augustus 2024 13:47

Hermien Peters werd 2e in haar reeks en staat rechtstreeks in de halve finales van de K1 500.

Wisselend succes voor de Belgische kajakkers. Hermien Peters heeft zich rechtstreeks geplaatst voor de halve finales van de K1 500 meter. Ze werd knap 2e in haar reeks en mag zaterdag opnieuw aantreden. Lize Broekx kon zich via de kwartfinales van een plaatsje in de halve finales verzekeren. Ook Artuur Peters kreeg een nieuwe kans in de K1 1.000, maar botste op een stuk zeewier. Het BOIC diende klacht in en kreeg gelijk. En zo mag Peters dus toch naar de halve finales.



Belgische kajakkers op woensdag 7 augustus 9.50 uur Hermien Peters reeksen K1 500 meter 2e in 1'51"46 9.40 uur Lize Broekx reeksen K1 500 meter 5e in 1'52"23 11.10 uur Artuur Peters reeksen K1 1.000 meter 4e in 3'31"55 13.30 uur Lize Broekx kwartfinales K1 500 meter 1e in 1'49"78 14.10 uur Artuur Peters kwartfinales K1 1.000 meter 6e in 3'51"20

Het was een drukke dag voor onze Belgische kajakkers. Na hun succes in de K2 500 gisteren, moesten Hermien Peters en Lize Broekx het vandaag alleen doen in de reeksen van de K1 500. Artuur Peters begon zijn olympisch kajaktoernooi in de reeksen van de K1 1.000 meter. De eerste 2 van elke reeks mochten rechtstreeks door naar de halve finales, de rest moest naar de kwartfinales later vandaag. Lize Broekx mocht als eerste aantreden in het water van Vaires-sur-Marne. Ze werd 5e in haar reeks en moest naar de kwartfinales later vandaag. Daarin werd ze vlot 1e en verzekerde ze zich van de halve finales. Hermien Peters voer een sterke reeks en werd knap 2e. Zij mag rechtstreeks naar de halve finales op zaterdag. Broer Artuur kon de prestatie van zijn zus niet evenaren in zijn reeks. Hij eindigde 4e en moest aan de slag in de kwartfinales. Daarin begon hij snel en leek hij op koers om te winnen, tot een stuk wier roet in zijn eten gooide. Hij zakte helemaal weg en kwam als laatste over de finish. Het BOIC diende een klacht in. Die werd aanvaard en dus mag Peters toch naar de halve finales.

Lize Broekx: "Ik zie alles als bonus"

Ondanks haar vlotte 2e plaats, reageerde Hermien Peters eerlijk. "Het ging wel wat lastig. Het was vroeg deze ochtend dus ik was nog een beetje sloom. Het voelde wel krachtig, maar ik was nog niet helemaal wakker." Peters deelde haar race perfect in. "Het was de bedoeling om zo goed mogelijk te starten en dan door te blijven gaan tot aan de meet. Ik zag dat ik goed lag onderweg, dus dat gaf wel vertrouwen." De prioriteit van Peters blijft wel de K2 500 met Broekx. "Ik wil ook wel mijn best doen in de K1, maar voor nu is het volle focus op de K2. Na vrijdag draai ik de knop weer om en ga ik alles geven om het in de K1 zo goed mogelijk te doen." Lize Broekx had een extra race nodig, maar volgde het voorbeeld van haar teamgenote. "Ik wist op voorhand dat het moeilijk zou worden in de reeksen, maar ik had in de kwartfinale veel meer controle. De machine moest nog even geolied worden, maar ik voelde me beter dus ik ben heel tevreden." "Ik weet niet wat er kan in de halve finales van de K1, maar ik zie alles als bonus", zei een geëmotioneerde Broekx.