LIVESTREAM: Peddelen Hermien Peters en Lize Broekx naar een medaille in de A-finale van de 500 meter?

De spanning stijgt

Met de 5e tijd plaatsten Hermien Peters en Lize Broekx zich voor de A-finale. Dus is het niet onlogisch dat ze stiekem dromen van eremetaal in de K2. Daarvoor is de perfecte race nodig. Komt die er zo dadelijk aan? Onze livestream loopt vanaf 13 uur, 10 minuten later klinkt het startschot.