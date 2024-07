LIVESTREAM - Met ippon in de golden score! Casse stoot na zenuwslopende kamp door naar kwartfinale

D-Day voor Matthias Casse. Vandaag staat onze landgenoot voor zijn olympische queeste. En laat er geen twijfel over bestaan: Casse gaat vol voor het hoogste. Deze voormiddag nam hij al zijn eerste horde, in de loop van de dag volgen de kampen zich in sneltempo op. De climax zou om 17.38 uur moeten volgen. Volg alle actie live op deze pagina.