LIVESTREAM: Klimmer Hannes Van Duysen ziet finaleticket door zijn handen glippen met mindere prestatie in lead

Geen finale voor Van Duysen

Het is nu officieel. Hannes Van Duysen sneuvelt in de halve finales. De Spanjaard Alberto Gines Lopez pakt uit met een knappe klim en pakt 72 punten. Hij is daarmee zelfs de voorlopige leider.



Voor Van Duysen is het olympisch toernooi afgelopen. Nu is het uitkijken wat zijn eindklassering zal zijn.