LIVESTREAM: Houdt Hannes Van Duysen zijn top 8-plek vast in deel twee van de halve finale boulder-lead?

'Zwakste' onderdeel

Hannes Van Duysen was na de boulder op maandag vrij ontgoocheld met zijn 7e plaats. Hij wilde namelijk een buffer aanleggen in zijn favoriete onderdeel.



Pas op, Van Duysen is zeker niet slecht in leadklimmen. Vorig jaar werd hij wereldkampioen lead bij de U20. Buiten de Olympische Spelen zijn boulder en lead namelijk aparte competities.