LIVESTREAM - Belgische jumpingploeg ambitieus voor teamfinale: "Gaan op jacht naar medaille"

Belgische medaillehoop in teamcompetitie

Vanaf donderdag rekenen de Belgen in de jumpingcompetitie op twee ervaren springruiters. Gilles Thomas is Belgisch kampioen en gaat met zijn tienjarige hengst Ermitage zelden in de fout. Wilm Vermeir en IQ van het Steentje hebben zich dan weer bewezen in de Nations Cup.





"Voor ons komt de teamcompetitie op de eerste plaats. We kunnen terugvallen op vier uitstekende combinaties en de ambitie is dan ook op jacht te gaan naar een medaille", zegt de 26-jarige Thomas.





Vooraf werd beslist dat Grégory Wathelet al zeker de individuele competitie voor zich zou nemen, waardoor een van de drie andere springruiters niet zal mogen deelnemen aan de individuele springnummers. "Natuurlijk wil ik ook graag de individuele competitie doen. Voor de ervaring, maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat ik er een mooi resultaat kan behalen. Maar we zullen zien wie er de beste vorm heeft in de landencompetitie. De beste twee springruiters zullen de selectie krijgen."





Met 45 jaar is Wilm Vermeir de ouderdomsdeken bij de mannen in de Belgische selectie. Vorig jaar werd hij verkozen tot Ruiter van het Jaar, na mooie resultaten in de Nations Cup. Ons land won zo in Sopot en pakte brons in Barcelona, La Baule en Deauville. Ook voor Vermeir zijn het de eerste Spelen. "Het doel is een medaille, maar in onze sport kan het snel gaan", vertelde hij. "Er moet maar één balk vallen en dan is het afgelopen."