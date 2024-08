LIVESTREAM: België op weg naar knappe 5e plaats in de teamfinale van de dressuur

Het Belgische ruiterteam is vandaag in actie gekomen in de Grand Prix Special. Domien Michiels beet de spits af en zorgde voor een prima start van de Belgen, maar na de oefening van Larissa Pauluis zakten onze landgenoten een plaatsje. Slotruiter Flore De Winne leverde dan weer een topprestatie en wees de Belgen de weg naar de voorlopig 5e plek. Kunnen ze dit volhouden? Volg het nu via livestream en op deze pagina.