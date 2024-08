LIVESTREAM: Bang afwachten voor Guéry, wat kunnen Wathelet en Thomas in de koninklijke tuinen van Versailles?

Op dag 10 van de Olympische Spelen mogen de ruiters opnieuw in actie komen. In de tuinen van Versailles gaan Jérôme Guéry, Gilles Thomas en Grégory Wathelet op zoek naar een plekje in de prestigieuze jumpingfinale van dinsdag. Van de 74 gekwalificeerden mogen de beste 30 combinaties door naar het eindstation. Volg alle actie live op de voet!