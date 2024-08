LIVESTREAM (9.30 uur): Kunnen Hermien Peters en Lize Broekx na hun gezamenlijk succes het ook alleen in de K1 500?

Een drukke dag voor onze Belgische kajakkers. Hermien Peters en Lize Broekx, die gisteren nog 2e werden in hun reeks van de K2 500, stappen vandaag apart in hun kajak voor de reeksen van de K1 500. Later deze voormiddag mag Artuur Peters zich een weg kajakken naar de kwartfinale van deze namiddag. Volg het via deze liveblog vanaf 9.30 uur.