LIVESTREAM (14.30 uur): Stoot Sarah Chaari opnieuw probleemloos door naar halve finales taekwondo in Parijs?

Voor Sarah Chaari is er maar één dag op deze Olympische Spelen die er toe doet. En die is eindelijk aangebroken. Ze begon vanochtend vlot aan haar jacht naar de medailles in het taekwondo. Als alles goed loopt, kan de huidige Europees kampioene vanavond vechten om het eremetaal. Volg het vanaf 14.30 uur in deze liveblog of via de livestream.