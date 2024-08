LIVESTREAM (10.00 uur): Kapen Gilles Thomas en Grégory Wathelet nog een medaille weg op laatste jumpingdag?

Einde van het paardensporttoernooi

De laatste dag van het olympisch paardensporttoernooi is alweer aangebroken. Gilles Thomas en Grégory Wathelet mogen samen met hun paard nog één keer hun kunsten tonen in de individuele jumpingfinale. Thomas bleef gisteren in de kwalificaties foutloos en eindigde 15e. Wathelet moest één foutje toegeven en werd 23e. Kunnen ze nog een medaille in de wacht slepen?