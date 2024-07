LIVEBLOG schermen: Neisser Loyola rijgt op zijn verjaardag eerste olympische tegenstander aan zijn degen

Loodzware volgende ronde

In de 1/8e finale wacht de Hongaar Gergely Siklosi. Dat is niet de eerste de beset. Siklosi is het 2e reekshoofd in Parijs en vice-olympisch kampioen. In 2019 werd de Hongaar wereldkampioen.



Een allesbehalve makkelijke opdracht dus voor Loyola.