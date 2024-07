LIVEBLOG paardensport: Karin Donckers doet het prima in cross-country

"Belangrijkste dat we foutloos zijn"

Karin Donckers was na afloop van haar cross country onder de indruk van de talloze fans naast de omloop. "Zeker wanneer je uit het bos komt, na hindernis 4, is het echt overweldigend", reageert Donckers bij Sporza. "Ook de paarden zijn er een beetje van onder de indruk."



"Overal roepen ze en overal word je aangemoedigd. Dat is echt wel fijn, maar je hebt ook wel een paard nodig dat bij de zaak blijft en geconcentreerd is. Maar het publiek en de sfeer zijn wel ongelooflijk."



Donckers reed foutloos, maar kwam wel binnen na de tijdslimiet. "Daar ben ik wel wat teleurgesteld over, al is het ook niet het einde van de wereld. Het belangrijkste voor de ploeg is dat we foutloos zijn. Ik denk dat ik tevreden moet zijn."