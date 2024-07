LIVEBLOG paardensport: België op plaats vijf in eventing na goede prestaties in cross-country

Tine Magnus: "Ik moet heel tevreden zijn"

Na haar ongelukkige dressuur van zaterdag heeft Tine Magnus het vandaag uitstekend gedaan in de cross country, met een foutloze rit. Ook zij was zondag onder de indruk van het publiek in Versailles. "Zoveel volk, echt niet normaal", klonk het.



"Ik voelde dat mijn paard ook wat onder de indruk was, al heeft ze het wel heel goed gedaan. Wat een fantastisch paard."



"Oké, ik heb 5 seconden, maar als ik kijk naar de anderen, is de tijd heel scherp. Ik denk dat ik heel tevreden moet zijn. Het voornaamste doel was om foutloos te rijden en dat heb ik gedaan."



België lijkt in de stand een flinke sprong te maken. "We komen van ver, maar zijn aan een inhaalrace begonnen. Als we maandag ook nog eens goed kunnen springen, kunnen we misschien toch nog heel tevreden naar huis."