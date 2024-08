LIVEBLOG judo: Toma Nikiforov neemt het in zijn eerste ronde op tegen Kazach Nurlykhan

Een Belgische judoka op een wolk, komt daar vandaag nog een tweede bij? Toma Nikiforov wil net als Gabriella Willems verrassen op de Spelen in Parijs. Geen eenvoudige opdracht, want in de categorie tot 100 kilogram is de tegenstand niet mals. Wat kan onze landgenoot? Volg zijn dag op de tatami vanaf 10 uur via onze livestream en in deze blog!