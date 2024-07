LIVEBLOG judo: Gouden missie van Matthias Casse gaat dinsdag van start

"Het is mijn bedoeling om voor een gouden medaille te zorgen." Dinsdag is het zover voor Matthias Casse en laat er geen twijfel over bestaan: Casse gaat vol voor het hoogste. Om 10.00 uur begint onze landgenote aan zijn gouden zoektocht, om 17.38 uur begint de kamp voor het goud. Met of zonder Casse? Volg het live op deze pagina.