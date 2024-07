Jorre Verstraeten strandt net als in Tokio in 1/8e finales, onvermijdelijke Spanjaard beul met dienst

Jorre Verstraeten heeft in zijn tweede ronde niet kunnen winnen van zijn angstgegner. De Spanjaard Francisco Garrigos klopte onze landgenoot na elk voorgaand duel, nu ook in Parijs. Verstraeten leek nochtans lang controle te hebben over de kamp, maar werd geworpen in de golden score. Zo haalt hij - net als in Tokio - de kwartfinales niet.