IN BEELD - Losgerukt dak en rivier in de paddock: stormweer zorgt voor chaos in aanloop naar GP Hongarije

Of het dak eraf gaat dit weekend tijdens de GP van Hongarije? Wel, de weergoden waren de rijders vandaag al voor. Zoals wel vaker woedt er onweer boven de Hungaroring in aanloop naar het raceweekend. Alleen: de hevige regenval, hagelbuien en felle wind zorgden deze keer wel voor heel wat ravage. Bekijk de beelden hieronder.

Wateroverlast in de paddock:

De nochtans hoogliggende paddock in Hongarije kon het water niet meer absorberen. De voorbije dagen en uren heeft het heel wat geregend boven Mogyoród waardoor er overal - ook op het circuit zelf - wateroverlast is. De mannen van Sauber liet het niet aan hun harten komen en maakte van de gelegenheid gebruik om nog een laatste inzending te doen voor het olympische roeien en het waterballet.

Ook hagelbollen in Hongarije:

En opnieuw was racestal McLaren de grootste pechvogel van het pak. Een maand geleden moest de ploeg nog afrekenen met een brand in de paddock van Barcelona, deze keer waaide het dak van hun installatie in Hongarije.