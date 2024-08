Hermien Peters rechtstreeks naar halve finales, Lize Broekx en Artuur Peters naar kwartfinales in kajak

Hermien Peters heeft zich kunnen plaatsen voor de halve finales van de K1 500 meter. Ze werd knap 2e in haar reeks met een tijd van 1'51"46 en mag zaterdag opnieuw aantreden. Lize Broekx werd 5e in haar reeks na 1'52"32 en moet vanmiddag een plaatsje voor de halve finales proberen te verzilveren. Artuur Peters kon zich in de K1 1.000 meter niet verzekeren van een halve finale, en neemt straks deel in de kwartfinales.

Het is een drukke dag voor onze Belgische kajakkers. Na hun succes in de K2 500 gisteren, moesten Hermien Peters en Lize Broekx het vandaag alleen doen in de reeksen van de K1 500.

Artuur Peters begon zijn olympisch kajaktoernooi in de reeksen van de K1 1.000 meter. De eerste 2 van elke reeks mochten rechtstreeks door naar de halve finales, de rest moest naar de kwartfinales later vandaag.

Lize Broekx mocht als eerste aantreden in het water van Vaires-sur-Marne. Ze werd 5e in haar reeks en moet naar de kwartfinales later vandaag. Hermien Peters voer een sterke reeks en werd knap 2e. Zij mag rechtstreeks naar de halve finales op zaterdag.

Broer Artuur kon de prestatie van zijn zus niet evenaren. Hij eindigde 4e en treedt ook aan in de kwartfinales vanmiddag.