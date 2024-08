Geen goud of zilver voor Sarah Chaari: ze kampt om 20.49 uur voor brons op de Spelen

Halve finale om 16.11 uur

Sarah Chaari neemt het in haar halve finale op tegen de Hongaarse Viviana Marton, het 12e reekshoofd. Als ze wint, staat ze in de olympische finale en is ze zeker van een medaille. Verliest ze, dan mag ze in de herkansingen vechten voor een plaats in een van de twee wedstrijden om brons. We zullen onze landgenote dus nog minstens twee keer te zien krijgen. Alle actie zal nog steeds te zien zijn via de livestream.