Wisselend succes voor Belgen in het zwemmen, enkel Vanotterdijk plaatst zich voor avondsessie

Aftellen naar Belgische start

Over een klein uurtje beginnen de Belgen aan het olympisch zwemtoernooi. Roos Vanotterdijk mag de spits afbijten om 11.08 uur in de reeksen van de 100 meter vlinderslag. 10 minuten later maakt Valentine Dumont haar opwachting in de 400 meter vrije slag. Lucas Henveaux duikt om klokslag 12.00 uur het olympisch bad in met als doel zich te kwalificeren in de 400 meter vrije slag.