Spelen zitten er al op voor Ben Broeders, die sneuvelt in kwalificaties van polsstokspringen: "Alles schoot in kramp"

Ben Broeders is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale in het polsstokspringen. In de kwalificaties kreeg hij af te rekenen met krampen, waardoor hij niet over 5,70 meter raakte. Voor Broeders zitten de Spelen er nu al op.

Slechts één landgenoot in de ochtendsessie van de atletiek op zaterdag. Ben Broeders kwam in actie in de kwalificaties van het polsstokspringen. Voor een plek in de finale moest hij over 5,80 meter springen of zich bij de beste 12 scharen.

Op 5,40 meter en 5,60 meter leek er geen vuiltje aan de lucht en was zijn eerste poging meteen de goeie. Daarna kreeg Broeders af te rekenen met krampen in de kuiten en de heup, niet voor het eerst.

"Ik heb al veel geprobeerd. Een aantal dingen werkten ook naar mijn gevoel, maar vandaag toont aan dat het toch niet helemaal onder controle is," klonkt het bij een balende Ben Broeders.

"Mijn kuiten, mijn heupen, alles schoot in een kramp. Ik had hier heel hard naartoe geleefd, dus heel leuk is dit niet."

"Op 5,60 meter begonnen de krampen al te komen. En op 5,70 meter ging het niet meer. Ik kreeg zelfs de aanloop niet meer uitgelopen. Pijnlijk."