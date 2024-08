Nicky Degrendele stoot vlot door naar kwartfinales in keirin, Julie Nicolaes sneuvelt in herkansingen

wo 7 augustus 2024 15:36

Ex-wereldkampioene Nicky Degrendele heeft weinig moeite gekend in de eerste ronde van het keirintoernooi. Ze sprintte naar de zege in haar reeks en mag donderdag de kwartfinales rijden. De 20-jarige Julie Nicolaes is uitgeschakeld. Zowel in de eerste ronde als in de herkansingen kon ze zich niet bij de eerste twee scharen.

Na het kwartet in de ploegenachtervolging mochten ook Nicky Degrendele en Julie Nicolaes hun stempel drukken op het olympisch pistetoernooi. De keirin was hun eerste opdracht. Nicolaes mocht haar kans wagen in een reeks met wereldtopper Emma Hinze. Top 2 was nodig om door te stoten, maar dat was te hoog gegrepen. Ze finishte als 5e. In de volgende reeks had Degrendele meer succes. Ze durfde lang te wachten en ging in de laatste ronde in de buitenbocht nog naar de koppositie. De gewezen wereldkampioene verzekerde zich zo van de kwartfinales. Een paar uur later kreeg Nicolaes een herkansing. Opnieuw moest ze bij de eerste twee finishen om een ticket te boeken voor de finalefase. Deze keer knokte de 20-jarige renster mee om de belangrijkste plekken. Ze zat op de loer, maar Nicolaes strandde op plaats 3, net niet genoeg om door te stoten. Na haar race was wel nog wat consternatie. De bel was namelijk niet te horen bij het ingaan van de laatste ronde, wel bij het overschrijden van de finishlijn. Aan de uitslag veranderde weliswaar niks meer.

Degrendele: "De ambitie hou ik voor mezelf"

Nicky Degrendele: "De eerste ronde is heel moeilijk, misschien wel de moeilijkste van allemaal, want er stoten er maar twee door. Sowieso was het het doel om als 1e of 2e te eindigen. In de laatste ronde heb ik een beetje gespaard om dan 'vollenbak' te gaan. Makkelijk is het niet, want iedereen is hier in de beste vorm. Op zich is het wel een geruststelling, maar je wil ook niet te veel vertrouwen hebben. Nu bekijk ik het rit per rit. Ambities? Die ga ik voor mezelf houden."

Nicolaes: "Ik heb enorm goede benen"

Julie Nicolaes: "Er was zeker verwarring. Ik wist dat het de laatste ronde was, maar ze belden niet. Ik zag de Japanse nog eens gaan en ik was verward, toen werd de race afgeschoten. Fouten maken is menselijk, maar op de Olympische Spelen is het wel heel verwarrend voor de atleten. Ik heb enorm goede benen." "Als ze juist hadden gebeld, had ik net iets meer kunnen doen. Nu was er vooral twijfel, maar ik ben zeker niet ontevreden met de 3e plek in de herkansingen. Het is jammer dat ik niet ben kunnen doorstoten, maar dat is niet meer dan normaal. Het was een leerschool, maar ik was hier niet als persoonlijke atleet. Ik was hier om België te vertegenwoordigen, dus ik heb het echt serieus genomen."

Belgen op woensdag 7 augustus 13.26 uur Nicky Degrendele keirin: eerste ronde 2e, naar kwartfinales 13.26 uur Julie Nicolaes keirin: eerste ronde 5e, naar herkansingen 15.10 uur Julie Nicolaes keirin: herkansingen 3e, OUT