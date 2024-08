Nachtmerrie voor Nina Sterckx in Parijs na drie nulpogingen in de snatch

Doet Nina Sterckx beter dan in Tokio?

D-day voor Nina Sterckx. Drie jaar geleden werd ze bij haar olympisch debuut onverhoopt vijfde in de categorie tot 49 kilogram. In aanloop naar deze Spelen moest ze met een zwaar regime flink afvallen om in dezelfde klasse uit te komen, terwijl ze ook gekwalificeerd was voor een zwaardere gewichtsklasse. Pakt die keuze goed uit en kan ze beter doen dan in Tokio?