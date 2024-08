Mondo Duplantis pakt opnieuw uit met wereldrecord, Sifan Hassan opent unieke medaillejacht met zilver op de 5.000 meter

Eindelijk goud voor Hodgkinson!

Keely Hodgkinson maakt het waar in de finale van de 800 meter. In de laatste bocht lijkt een pittig duel in de maak met Moraa, maar Hodgkinson maakt het verschil in de laatste rechte lijn. Eindelijk heeft ze goud te pakken, in 1'56"72. De Ethiopische Tsige Duguma gaat nog voorbij Mary Moraa naar het zilver.