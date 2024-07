Marchand stoot door op 200m vlinderslag, wereldkampioen haalt het niet

Marchand door op vlinderslag

De olympische titel op de 400m wisselslag is al binnen, nu wil Frans wonderkind Léon Marchand ook oogsten op de 200m vlinderslag. Hij stootte met de 6e tijd door naar de halve finales, de snelste tijd was voor wereldrecordhouder en titelverdediger Kristof Milak.



De grootste verrassing was de uitschakeling van de wereldkampioen Tomoru Honda. De Japanner had de beste tijd van het jaar op zijn naam, maar struikelde met de 22e chrono, ver van zijn beste tijd.



Op het koningsnummer van de 100m vrije slag was de Amerikaan Jack Alexy goed voor de beste tijd, favorieten David Popovici en Pan Zhanle haalden ook de halve finales.