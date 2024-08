Magnifique! Franse BMX'ers kapen alle medailles weg met één-twee-drietje in de finale

Een Frans één-twee-drietje in de kwartfinales, halve finales en ook in de finale. Het BMX racing is volledig gedomineerd door het thuisland op de Olympische Spelen in Parijs. Joris Daudet, Sylvain André en Romain Mahieu bezetten het volledige podium. Straf: het zijn de allereerste medailles ooit voor Frankrijk in het BMX, voortgestuwd door de eigen fans.

Geen Belgen op de tweede en laatste dag van het BMX: zowel Ruben als Aiko Gommers gingen er al uit in de herkansingen.

Frankrijk was wel op de afspraak, met bij de mannen een heerschappij om u tegen te zeggen. Een individuele discipline leek even op een nummer in teamverband.

Sylvain André was donderdag de primus in de kwartfinales voor zijn twee landgenoten, Romain Mahieu voerde het Franse trio aan in de halve finales daags nadien.

Geen meerdere runs in de finale, waar het slechts één race was die de beslissing moest brengen voor de medailles. En daar stond met Joris Daudet de derde Fransman klaar om het stokje deze keer over te nemen.

Hij snelde naar het brons in een spectaculaire finale, ontsierd door een vroege valpartij van de Australiër. In het zog van Daudet volgden opnieuw de twee zelfde landgenoten die samen met hem het BMX racing twee dagen lang domineerden.

Een historisch één-twee-drietje met Daudet, André en Mahieu, de thuisfans kirden van de pret. Het meest straffe is nog dat het de eerste medailles ooit zijn voor Frankrijk in het BMX. Wat er al niet mogelijk is met de steun van het eigen volk.