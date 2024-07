LIVESTREAM zwemmen: Wisselend succes voor Belgen, wat kan Lucas Henveaux in zijn reeks?

Op dag één van de Olympische Spelen is het meteen D-Day voor onze Belgische zwemmers. Roos Vanotterdijk heeft alvast het goede voorbeeld gegeven door zich met de 10e tijd te kwalificeren voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Valentine Dumont startte sterk in de reeksen van de 400 meter vrije slag, maar strandde in de reeksen. Later volgt ook nog Lucas Henveaux op de 400 meter vrije slag. De zwemreeksen kan je volgen op de livestream van sporza.be of in deze liveblog.