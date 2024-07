LIVESTREAM zwemmen: Lucas Henveaux (11e) komt tekort voor finaleplaats in 200 meter vrije slag

Geen finale voor Schouten

We kennen de 8 finalisten in de 100 meter schoolslag. De Zuid-Afrikaanse Tatjana Smith is de snelste in 1.05.00.



Tes Schouten kan zich niet in de top 8 wurmen. Eerder dit jaar werd ze 2e op het WK in deze discipline, maar nu grijpt ze naast een finaleticket.