LIVESTREAM: Zweeft Armand Duplantis naar wereldrecord en hoe opent Sifan Hassan haar medaillejacht?

Reeksen 3.000 meter steeple

Het eerste loopnummer van de avond is de 3.000 meter steeple bij de mannen. Er zijn drie reeksen waarin enkel de top vijf een ticket voor de finale verovert.



Titelverdediger Soufiane El Bakkali komt meteen in actie in de eerste reeks. De Marokkaan, die sinds zijn olympische titel ook tweevoudig wereldkampioen is, kan in Parijs voor iets bijzonders zorgen.



Het is al van de Fin VolmariIso-Hollo in 1932 geleden dat een atleet zijn olympische titel kon verlengen op de 3.000 meter steeple.