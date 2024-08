LIVESTREAM (vanaf 17.30u): Belgisch achtervolgingskwartet jaagt op nieuw record, op welke positie stranden ze?

Ook op dag 2 van het het olympisch pistetoernooi zijn Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Noah Vandenbranden en Fabio Van den Bossche de enige Belgen die op het ovaal komen. Ze rijden de eerste ronde in de ploegenachtervolging. In theorie is brons nog mogelijk, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk te hoog gegrepen zijn. Kan het kwartet wel nog eens het Belgisch record verbeteren? Kijk live vanaf 17.30 uur naar de avondsessie.